Зеленский провел беседу с Виткоффом и Кушнером по поводу войны

Владимир Зеленский. Фото: Владимир Зеленский/Facebook

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры со спецпредставителем США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Стороны обсудили возможность возобновления дипломатических усилий по прекращению войны в Украине.

Об этом сообщил Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.

В Офисе президента подтвердили завершение переговоров

Владимир Зеленский провел беседу со спецпредставителем США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

Президент Украины рассказал о результатах переговоров. По его словам, беседа была важной и касалась путей активизации дипломатии и приближения мира.

"Только что разговаривал с представителями президента Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Хорошая и важная беседа о том, как активизировать дипломатию и приблизить мир", — сообщил президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина готова работать ради достижения мира, однако он должен быть справедливым и таким, который сохраняет достоинство страны.

"Мир нужен — мир с достоинством, и Украина уже давно к этому готова", — отметил глава государства.

Президент также добавил, что украинская и американская команды продолжат поддерживать тесный контакт, чтобы проработать вопросы, которые обсуждались в ходе переговоров.

"Спасибо Стиву и Джареду за личные усилия во имя мира. Благодарим президента Трампа и американский народ за неизменную поддержку", — заявил Зеленский.

Пост Владимира Зеленского. Фото: Владимир Зеленский/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с послом США при НАТО Мэтью Витакером и командующим Специальной миссией НАТО по безопасности и подготовке для Украины генерал-лейтенантом Кертисом Баззардом. Стороны обсудили укрепление украинской ПВО и дальнейшее развитие оборонного сотрудничества между Украиной и США.

Новини.LIVE писали, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об освобождении Александра Сырского от должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Его преемником стал Михаил Драпатый, назначение которого глава государства оформил отдельным указом.