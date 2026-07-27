Зеленский прокомментировал увольнение Федорова и его возможное возвращение

Владимир Зеленский. Фото: Владимир Зеленский/Facebook

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение об увольнении министра обороны Михаила Федорова и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского было продиктовано интересами государства. По его словам, разногласия между руководителями не должны влиять на оборону страны.

Об этом глава государства рассказал в интервью Стюарту Рамзи, пишет Sky News, передает Новини.LIVE.

Зеленский: война — не дело одного человека

Президент пояснил, что принял решение о кадровых изменениях после ухудшения взаимодействия между тогдашним министром обороны Михаилом Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. По словам Зеленского, он уважает обоих, однако главным приоритетом остаются интересы государства и эффективность управления вооруженными силами.

В то же время президент подчеркнул, что успешные удары на большие расстояния по территории России не являются заслугой одного человека. Он отметил, что такие операции — результат совместной работы украинских спецслужб, разведывательных подразделений, военных и специалистов, занимающихся развитием современных технологий и производством беспилотников.

В последние дни в Украине проходят акции протеста, участники которых призывают вернуть Михаила Федорова на пост министра обороны. Многие считают, что именно под его руководством удалось значительно усилить развитие оборонных технологий и производство дальнобойных дронов.

Впрочем, Зеленский не дал прямого ответа на вопрос о возможном возвращении Федорова в правительство. Вместо этого он заявил, что не может тратить время на урегулирование конфликтов между руководителями.

"У меня нет времени на переговоры. У меня нет времени сначала выслушать одну сторону, а потом другую, потому что обе стороны не готовы встречаться каждый день. И мне не нужно выяснять, кто прав, а кто нет", — сказал президент.

По словам Зеленского, в условиях войны все решения должны приниматься с учетом потребностей обороны и безопасности страны, а не исходя из личных споров или амбиций отдельных чиновников.

Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает хорошие отношения с президентом США Дональдом Трампом. В то же время он подчеркнул, что единство между Соединенными Штатами и Европой остается крайне важным.

Новини.LIVE писали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка располагает информацией о подготовке Россией новой мобилизации. По его словам, Владимир Путин опасается реакции собственного населения, поэтому будет пытаться провести этот процесс незаметно.