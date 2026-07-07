Зеленский призвал Европу создать систему защиты от баллистических ракет

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Yves Herman

Карина Приходько Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский призвал европейские страны укрепить потенциал в сфере противоракетной обороны. По его словам, одним из главных вызовов для безопасности континента остается защита от российских баллистических ракет.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Владимир Зеленский заявил на саммите НАТО в Анкаре 7 июля.

Заявление Зеленского на саммите НАТО

Зеленский подчеркнул, что в настоящее время именно баллистическое вооружение является одним из ключевых преимуществ России, а потому Европа должна как можно скорее создать собственные мощности для производства противоракетных систем и ракет к ним.

"Единственное, что нам еще нужно сделать здесь, в Европе, — это построить мощную защиту от российских баллистических ракет. Это большой вызов. Это правда — это последнее большое преимущество России", — заявил президент.

Он также отметил эффективность американских систем Patriot, однако подчеркнул, что нынешних темпов их производства уже недостаточно для удовлетворения растущих потребностей в защите от баллистических атак.

"Мы все ценим систему Patriot — это замечательная система. Но сегодняшние войны показали, что текущего производства Patriot недостаточно для удовлетворения растущего спроса на защиту от баллистических ракет", — отметил Зеленский.

Отдельно глава государства сообщил, что Украина уже обсудила с американскими партнерами вопрос получения лицензий на производство систем Patriot. По словам президента, Киев рассчитывает на поддержку союзников в реализации этой инициативы, что позволит укрепить обороноспособность Украины и европейского региона в целом.

Как писали Новини.LIVE, ранее Зеленский назвал критическую уязвимость Украины в условиях войны. По его словам, это противовоздушная оборона.

В то же время Марк Рютте призвал партнеров предоставить Украине средства ПВО. Он подчеркнул проблему исчерпания запасов ракет-перехватчиков.