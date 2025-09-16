Видео
Зеленский поздравил с началом дипмиссии послов трех стран

Зеленский поздравил с началом дипмиссии послов трех стран

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 17:29
В Украине появились новые послы трех стран — детали от Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Президент Владимир Зеленский принял верительные грамоты и поздравил с началом дипломатической миссии в Украине новоназначенных послов Кипра, Латвии и Пакистана. Он пообщался с каждым отдельно.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram 16 сентября.

Читайте также:

Новые послы трех стран в Украине

Зеленский рассказал, что пообщался отдельно с каждым новоназначенным послом о важнейших направлениях сотрудничества для укрепления наших отношений.

"В это время особенно важно действовать совместно и согласованно — ради мира в Украине и безопасности всего мира", — подчеркнул президент.

Напомним, 15 сентября Ольга Стефанишина начала работу в должности посла Украины в США. Она подчеркнула, что несет в себе мужество и стойкость народа.

Владимир Зеленский 27 августа назначил ее на соответствующую должность. По его словам, главное — это реализовать полностью все договоренности с Вашингтоном.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
