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Главная Новости дня Зеленский принял верительные грамоты послов пяти стран: видео

Зеленский принял верительные грамоты послов пяти стран: видео

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2026 21:55
Владимир Зеленский принял верительные грамоты новых послов
Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты от вновь назначенных послов Омана, Северной Македонии, Объединенных Арабских Эмиратов, Нидерландов и Франции. Он проинформировал дипломатов об очередной массированной российской атаке.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского.

Зеленский принял верительные грамоты от послов

Зеленский рассказал, что в ночь на 30 июля Россия нанесла удар с применением большого количества баллистических ракет, что привело к жертвам среди гражданского населения.

Президент подчеркнул, что даже во время его встречи с иностранными дипломатами российские войска продолжали обстреливать украинские города и населенные пункты.

"В таких условиях ПВО — это наш неизменный приоритет. Каждый, кто может помочь — будь то поставками ракет или работой над противоракетной обороной, — напрямую способствует защите человеческих жизней", — заявил глава государства.

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Помимо вопросов безопасности, в ходе встреч стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества между Украиной и государствами, которые представляют вновь назначенные послы.

В заключение Зеленский поблагодарил международных партнеров за поддержку Украины и выразил надежду на дальнейшее укрепление сотрудничества.

Как писали Новини.LIVE, Владимир Зеленский наградил государственными наградами украинских бойцов. Также он вручил ордена семьям Героев, которые получили их посмертно.

Кроме того, президент сменил руководителей СБУ в девяти регионах страны. Также свою должность потеряла руководительница одного из ключевых департаментов центрального аппарата СБУ.

Владимир Зеленский посол обстрелы
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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