Зеленский наградил украинских бойцов и упомянул о ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Владимир Зеленский/Facebook

30 июля президент Владимир Зеленский наградил государственными наградами украинских военнослужащих и вручил ордена семьям героев, удостоенных их посмертно. Также президент заслушал утренний доклад командующего Воздушными силами ВСУ генерала Кривоножка о отражении последнего массированного обстрела и целях российских ракет.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Награждение Героев

Глава государства поблагодарил всех граждан, которые отстаивают независимость нашей страны на передовой и в тылу.

"Сегодня я наградил государственными наградами наших воинов Сил безопасности и обороны и передал награды семьям погибших Героев, которых наградили посмертно. Я благодарю всех, кто заботится об Украине, кто защищает Украину и кто делает все, что может, чтобы Украина существовала", — отметил президент.

Кроме того, в ходе доклада командующего Воздушными Силами генерала Кривоножка речь шла об эффективности украинских подразделений, которые демонстрируют уникальные результаты при отражении вражеских атак.

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Обращение к западным партнерам

Также президент заявил, что российская баллистика остается очень опасной угрозой, и полностью перекрыть небо без привлечения западных технологий и перехватчиков пока невозможно.

"Защититься от нее можно только благодаря поддержке партнёров. И мы работаем с ними так, чтобы Украина все же получила необходимые возможности. И один из самых убедительных аргументов — именно профессионализм наших воинов, способность украинцев сбивать даже самые сложные и опасные российские ракеты", — подчеркнул Зеленский.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, по поручению президента Генштаб ВСУ готовит ряд системных изменений. Они позволят более четко оценивать обстановку на первой линии фронта. Также это поможет более оперативно реагировать на изменения на поле боя.

Кроме того, мы сообщали, что президент Владимир Зеленский обратился к США с просьбой усилить украинскую противовоздушную оборону. В настоящее время Украине требуется не менее 300 ракет-перехватчиков для систем Patriot. Если они будут доставлены в Украину в ближайшее время, это поможет защитить мирное население.