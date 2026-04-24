Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию: ожидаются новые договоренности
Дата публикации 24 апреля 2026 14:14
Срочная новость
В пятницу, 24 апреля, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию. Глава государства планирует встретиться с Наследным принцем Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом. Ожидается, что страны заключат новые договоренности о сотрудничестве.
Новини.LIVE сообщает об этом со ссылкой на заявление Зеленского.
Визит Зеленского в Саудовскую Аравию
"Вчера на встрече с европейскими лидерами закрепили финансовые гарантии нашей устойчивости. Сегодня развиваем договоренности с Саудовской Аравией в сфере безопасности, энергетики и инфраструктуры", - отметил Президент.
Новость дополняется...
