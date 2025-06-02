Владимир Зеленский прибыл на саммит в Литву — подробности

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: АрмияИнформ

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу Литвы в понедельник, 2 июня. В Вильнюсе он встретится с европейскими партнерами на саммите Бухарестской девятки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-секретаря президента.

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Визит Зеленского в Вильнюс 2 июня

Зеленский прибыл в Вильнюс, чтобы принять участие в саммите с представителями Бухарестской девятки (Болгария, Венгрия, Латвия, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония) и стран Северной Европы (Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция). На этой встрече страны согласуют позиции накануне саммита НАТО в Гааге, а также обсудят дальнейшую поддержку Украины.

По словам спикера украинского лидера, президент имеет в планах ряд двусторонних встреч.

Бухарестская девятка

Бухарестская девятка — международная инициатива девяти европейских стран-членов НАТО. Ее основали в 2015 году как формат сотрудничества в сфере безопасности. Участники этой "организации" встречаются на уровне лидеров, министров иностранных дел и обороны.

Напомним, что в понедельник, 2 июня, стартует второй раунд переговоров Украины и России в Стамбуле. Украинская делегация уже прибыла на встречу.

Также мы сообщали, что Зеленский определил позиции Украины перед переговорами в Турции. В частности, президент обнародовал ряд ключевых задач и требований.