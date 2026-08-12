Зеленский предложил разрешить выпускникам повторно сдавать НМТ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Facebook

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

Президент Владимир Зеленский заявил о возможных изменениях в проведении национального мультипредметного теста (НМТ) для украинских выпускников. В частности, он предложил разрешить учащимся повторно сдавать тест, а также снизить его интенсивность и пересмотреть сроки проведения. По словам президента, это должно снизить психологическую нагрузку на детей и сделать условия сдачи НМТ более комфортными.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Владимира Зеленского, сделанное в ходе "Украинского молодежного форума 2026".

Зеленский предложил изменить условия сдачи НМТ

Президент отметил, что формат проведения НМТ планируется пересмотреть уже в следующем году. По его словам, этот вопрос он обсуждал с премьер-министром, министром образования и командой Офиса президента.

Зеленский подчеркнул необходимость создать для выпускников более комфортные условия сдачи теста. В частности, речь идет о проведении НМТ в подготовленных технических укрытиях, чтобы процесс не зависел от угроз безопасности.

Также президент заявил о необходимости решить организационные вопросы и снизить интенсивность НМТ, чтобы психологически разгрузить учащихся.

Отдельно Зеленский предложил пересмотреть сроки проведения тестирования и предусмотреть возможность для выпускников сдавать НМТ повторно. Он подчеркнул, что дети должны получить возможность проходить тестирование без чрезмерного стресса и иметь второй шанс в случае необходимости. Объясняя свою позицию, президент заявил:

"Это нужно исправить. Мы уже говорили об этом с премьер-министром, с министром образования, с командой Офиса президента. На следующий год нужно предусмотреть другие, с большим уважением, скажем так, условия сдачи НМТ.

Так, чтобы дети сдавали НМТ в подготовительных технических укрытиях, и чтобы все это не зависело от того, когда у россиян взлетает МиГ или когда возникают другие угрозы безопасности. И нужно решить все организационные проблемы. Нужно подумать, как снизить интенсивность НМТ, чтобы психологически разгрузить детей.

И нужно подумать о сроках, чтобы у детей была возможность сдать НМТ как можно без стресса и с возможностью сдать во второй раз", — заявил лидер.

Зеленский анонсировал повышение стипендий

По словам президента, с 1 сентября планируется увеличить размер минимальной академической стипендии до 4 тысяч гривен. Для студентов отдельных специальностей выплаты должны быть выше — до 5,8 тысячи гривен.

В то же время президентскую стипендию планируют повысить до 20 тысяч гривен.

Зеленский подчеркнул, что эти решения — лишь начало. Сейчас власти также работают над более стратегическими изменениями в сфере поддержки молодежи.

Новини.LIVE сообщали, что омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил о критических недостатках в системе НМТ и обвинил Минобразования в игнорировании проблем. По его словам, тесты выходят за рамки школьной программы, а у детей до сих пор нет надлежащих условий для сдачи экзамена в убежищах. Лубинец также обратил внимание на сложность тестов этого года и ограничение возможностей для подачи апелляции.

Новини.LIVE также сообщали, что Лубинец предложил снизить проходной балл НМТ со 150 до 130 для поступления на медицинские и некоторые другие специальности. Он считает, что высокий порог вынуждает часть талантливой молодежи уезжать за границу на учебу. По словам Лубинеца, европейские страны предлагают украинским студентам более выгодные условия, в частности гранты, стипендии и бесплатное проживание.