Зеленский предложил Федорову новую должность

Михаил Федоров. Фото: Федоров/Facebook

Ткач Эдуард редактор ленты новостей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложил Михаилу Федорову новую должность. По его словам, все решения будут официально оформлены завтра.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на вечернее видеообращение главы государства.

Что сказал Зеленский о новой возможной должности Федорова

"Сегодня у меня состоялась встреча с Михаилом Федоровым. Я предложил Михаилу достойную должность во власти, которая позволила бы объединить технологическую составляющую нашего государства, обеспечить его развитие", — сказал Зеленский.

Также президент отметил, что компетенция в сфере безопасности временно исполняющего обязанности министра обороны Евгения Хмары, а также боевые достижения, технологические результаты и дипломатические успехи "Альфы" говорят сами за себя. Он подчеркнул, что в условиях системы правительственных структур это необходимо.

Подводя итог, Зеленский добавил, что все хотят победы, и объявил, что завтра все решения будут официально оформлены.

"У всех нас одно желание — победа над врагом, создание таких условий на фронте и оказание такого давления на Россию, которые позволили бы заставить Россию пойти на мир. Завтра мы оформим все решения. Из этой ситуации Украина должна выйти сильнее, а России будет сложнее", — подытожил глава государства.

Что еще важно знать

Как сообщали Новини.LIVE, в Киеве и других городах Украины почти неделю проходили протесты. Это произошло после того, как в стране сменили Кабмин, и Михаила Федорова уже не было в составе нового правительства на посту министра обороны.

Согласно официальным заявлениям, причиной этого стал конфликт между Михаилом Федоровым и тогда еще главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Если коротко — у них были разные взгляды на ведение войны, и чуть ли не все предложения Федорова блокировались. В связи с этим, после отставки Федорова люди вышли на улицы и требовали вернуть его на пост министра обороны, а Сырского отправить в отставку.

Уже во вторник, 21 июля , президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новым главнокомандующим ВСУ станет Михаил Драпатый. Он сообщил, что совместно с военным руководством уже определена новая структура Генштаба ВСУ.

Также мы писали, что Зеленский уволил Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ. Как известно, он возглавлял ВСУ с февраля 2024 года, сменив на этом посту Валерия Залужного.