Зеленский поздравил США с Днем независимости и упомянул о системах Patriot для Украины

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

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Президент Украины поздравил Соединенные Штаты Америки с Днем независимости и поблагодарил американский народ за поддержку Украины в борьбе против российской агрессии. Он подчеркнул, что именно лидерство США и помощь в сфере безопасности имеют важное значение для защиты свободы и мира.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своих социальных сетях, передает Новини.LIVE.

Зеленский поздравил США с Днем независимости

Президент отметил, что в этом году Соединенные Штаты отмечают 250-летие американской мечты о независимом, свободном и сильном государстве. По его словам, эта идея на протяжении веков вдохновляла другие народы и помогла человечеству выстоять перед тиранией.

"Эта мечта прошла через многие испытания и не просто выстояла, а на протяжении уже двух с половиной веков служит примером для других народов и помогла выстоять и стать свободнее всему человечеству", — написал Зеленский.

В то же время глава государства подчеркнул, что сегодня Украина борется за те же ценности — независимость, свободу и право людей на счастливую жизнь.

Зеленский поблагодарил США за поддержку Украины

Президент подчеркнул, что Украина высоко ценит помощь Соединенных Штатов, особенно во время полномасштабной войны, развязанной Россией.

По словам Зеленского, американское вооружение, в частности противотанковые комплексы Javelin и системы противовоздушной обороны Patriot, помогают украинским военным защищать государство и спасать жизни людей.

"Когда мы обращаемся к Америке за "петриоты", мы верим, что ценности уважения к жизни и людям, которые сработали 250 лет назад, сработают и сейчас. Мир нуждается в таком лидерстве, которое гарантирует защиту свободы и жизни", — подчеркнул Президент.

Поздравления американскому народу

В заключение Зеленский поздравил президента США, американский народ и всех, кто поддерживает Украину, с Днем независимости.

"Пусть мечты свободных людей всегда побеждают зло и ненависть тех, кто хотел бы уничтожить свободу. Америка, спасибо! Уверен: если будем вместе, то обязательно достигнем мира! Поздравляю с твоим днём!", — написал глава государства.

Как сообщали Новини.LIVE, в субботу, 4 июля, Соединенные Штаты отмечают 250-летие провозглашения независимости. Именно в этот день в 1776 году 13 американских колоний объявили о выходе из состава Британской империи, положив начало созданию независимого государства.

Также Новини.LIVE писали, что организаторы официального парада по случаю Дня независимости США в Вашингтоне отменили мероприятие из-за аномальной жары. Празднование, запланированное на утро 4 июля 2026 года, решили не проводить, поскольку погодные условия в американской столице представляли угрозу для безопасности участников и зрителей.