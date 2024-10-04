Зеленский в Сумской области – какая цель визита президента

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 4 октября, начал рабочую поездку в Сумскую область. Он встретился с военными, участвующими в операции в Курской области.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

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"Сегодня начал поездку в Сумскую область со встречи с нашими воинами — ребятами, которые дерутся на Курщине, защищая наши приграничные регионы и все государство", — сказал президент.

Речь идет о 82-й бригаде: Зеленский заслушал доклад командира и отметил наших бойцов. Он поблагодарил за службу и защиту нашего государства.

"Благодарю всех командиров, сержантов, всех солдат за Курскую операцию, которая сильно помогла мотивировать тех, кто дает нам пакеты поддержки оружием", — добавил украинский лидер.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, вчера Зеленский встретился с новым главой НАТО Рютте. Они обсудили, в частности, оборонную поддержку Украины.

Также недавно Рютте сделал заявление о разрешении Украине бить вглубь по территории России.