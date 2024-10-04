Зеленский в Сумской области – какая цель визита президента

Зеленский поехал на Сумщину с рабочим визитом — с чего началась поездка
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 4 октября, начал рабочую поездку в Сумскую область. Он встретился с военными, участвующими в операции в Курской области.
Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.
Визит Зеленского на Сумщину
"Сегодня начал поездку в Сумскую область со встречи с нашими воинами — ребятами, которые дерутся на Курщине, защищая наши приграничные регионы и все государство", — сказал президент.
Речь идет о 82-й бригаде: Зеленский заслушал доклад командира и отметил наших бойцов. Он поблагодарил за службу и защиту нашего государства.
"Благодарю всех командиров, сержантов, всех солдат за Курскую операцию, которая сильно помогла мотивировать тех, кто дает нам пакеты поддержки оружием", — добавил украинский лидер.
Напомним, вчера Зеленский встретился с новым главой НАТО Рютте. Они обсудили, в частности, оборонную поддержку Украины.
Также недавно Рютте сделал заявление о разрешении Украине бить вглубь по территории России.
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