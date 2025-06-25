Зеленский уехал с саммита НАТО в Гааге — детали
В среду вечером, 25 июня, Президент Украины Владимир Зеленский уже уехал с саммита НАТО в Гааге. Накануне он встретился с Президентом США Дональдом Трампом.
Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец с саммита НАТО в Гааге.
Зеленский покинул саммит НАТО
Сегодня вечером, 25 июня, лидер Украины уехал с саммита НАТО, который длился в течение двух дней в Гааге.
Напомним, что в Гааге сегодня, 25 июня, официально стартовал саммит НАТО под председательством генсека Альянса Марка Рютте.
Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом США Дональдом Трампом. Разговор Зеленского и Трампа длился около 50 минут.
Президент Зеленский назвал разговор с главой Белого дома "содержательным".
По словам главы государства, стороны обсуждали то, как достичь прекращения огня и настоящего мира.
"Длительная и содержательная встреча с президентом Трампом. Охватили все действительно значимые вопросы. Говорили о том, как достичь прекращения огня и настоящего мира. Говорили о том, как защитить наших людей. Детали — позже", — отметил Зеленский.
Лидер США Дональд Трамп прокомментировал встречу с Зеленским и раскрыл детали.
Кроме того, он ответил на вопрос о дальнейшей поддержке Украины и оказании помощи.
Читайте Новини.LIVE!