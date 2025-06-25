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Зеленский уехал с саммита НАТО в Гааге — детали

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Дата публикации 25 июня 2025 18:46
Зеленский уехал с саммита НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters
Ключові моменти Зеленский покинул саммит НАТО

В среду вечером, 25 июня, Президент Украины Владимир Зеленский уже уехал с саммита НАТО в Гааге. Накануне он встретился с Президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец с саммита НАТО в Гааге.

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Зеленский покинул саммит НАТО

Сегодня вечером, 25 июня, лидер Украины уехал с саммита НАТО, который длился в течение двух дней в Гааге.

Напомним, что в Гааге сегодня, 25 июня, официально стартовал саммит НАТО под председательством генсека Альянса Марка Рютте.

Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом США Дональдом Трампом. Разговор Зеленского и Трампа длился около 50 минут.

Президент Зеленский назвал разговор с главой Белого дома "содержательным".

По словам главы государства, стороны обсуждали то, как достичь прекращения огня и настоящего мира.

"Длительная и содержательная встреча с президентом Трампом. Охватили все действительно значимые вопросы. Говорили о том, как достичь прекращения огня и настоящего мира. Говорили о том, как защитить наших людей. Детали — позже", — отметил Зеленский.

Лидер США Дональд Трамп прокомментировал встречу с Зеленским и раскрыл детали.

Кроме того, он ответил на вопрос о дальнейшей поддержке Украины и оказании помощи.

Владимир Зеленский НАТО Гаага саммит война в Украине
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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