Зеленский после доклада ГУР: РФ готовит мобилизацию к осени

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Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовится провести новую волну мобилизации осенью 2026 года. По его словам, речь идет о призыве нескольких сотен тысяч человек до конца года и ещё такого же количества в следующем году.

Об этом глава государства сообщил после доклада руководителя ГУР Минобороны Олега Иващенко в своем Facebook, передает Новини.LIVE.

Россия готовит новую мобилизацию

По словам Зеленского, украинская разведка получила данные о подготовке России к новой мобилизационной кампании. Президент отметил, что информация о соответствующих планах подтверждается внутренними российскими документами.

Ожидается, что мобилизационные мероприятия могут начаться осенью — после проведения в России так называемых парламентских выборов.

"Все подтверждается внутренними российскими документами — они готовят ее к осени, как раз после имитации парламентских выборов", — заявил Зеленский.

У Кремля есть план, состоящий из нескольких этапов

По мнению президента, российское руководство может использовать парламентские выборы для создания видимости широкой поддержки войны среди населения.

Зеленский отметил, что партии, которые в настоящее время допущены к участию в выборах в РФ, так или иначе выступают против завершения войны. После голосования Кремль, по его словам, может приступить к реализации плана по дополнительному призыву военнообязанных.

Речь идет о нескольких сотнях тысяч человек до конца 2026 года. Еще столько же, по оценке украинской стороны, Россия может планировать привлечь в следующем году.

При этом новая мобилизационная кампания может проходить параллельно с набором военнослужащих на контракт, который Россия уже пытается обеспечить.

Украина готовится противодействовать планам РФ

Зеленский подчеркнул, что Украина не планирует пассивно наблюдать за подготовкой России к новому масштабному набору военных.

По его словам, украинская сторона готовится к активным действиям, которые должны затруднить России реализацию мобилизационных планов.

"Готовимся к своим активным действиям, максимальному затруднению для России реализации таких планов", — сказал президент.

Он также сообщил, что поставил перед украинскими разведывательными и специальными службами соответствующие задачи.

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