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Зеленский показал Трампу фото бойцов, которые вернулись из плена

28 февраля 2025 18:51
Карина Приходько - Редактор
Зеленский в США — президент показал Трампу фото бойцов после плена
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: скриншот из видео
Карина Приходько - Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с лидером США Дональдом Трампом показал ему фото украинских бойцов, которые вернулись из плена.

Об этом свидетельствует трансляция, которую с места событий ведут американские СМИ.

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Детали встречи Зеленского и Трампа

Во время своего визита в Белый дом и встречи с Дональдом Трампом, Зеленский показал ему фотографии украинских бойцов, которые вернулись из российского плена.

На фото видно похудевших и измученных военных. Также президент привез в США пояс Усика.

В то же время во время их разговора Трамп заявил, что всегда нужно идти на компромиссы и Зеленского также придется на них идти.

Напомним, 28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом, где его встретил Дональд Трамп.

После этого Илон Маск посмеялся со слов Трампа об одежде Зеленского. Во время встречи с президентом США, тот отметил, что украинский лидер хорошо одет.

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