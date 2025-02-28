Зеленский в США — президент показал Трампу фото бойцов после плена

Зеленский показал Трампу фото бойцов, которые вернулись из плена
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с лидером США Дональдом Трампом показал ему фото украинских бойцов, которые вернулись из плена.
Об этом свидетельствует трансляция, которую с места событий ведут американские СМИ.
Детали встречи Зеленского и Трампа
Во время своего визита в Белый дом и встречи с Дональдом Трампом, Зеленский показал ему фотографии украинских бойцов, которые вернулись из российского плена.
На фото видно похудевших и измученных военных. Также президент привез в США пояс Усика.
В то же время во время их разговора Трамп заявил, что всегда нужно идти на компромиссы и Зеленского также придется на них идти.
Напомним, 28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом, где его встретил Дональд Трамп.
После этого Илон Маск посмеялся со слов Трампа об одежде Зеленского. Во время встречи с президентом США, тот отметил, что украинский лидер хорошо одет.
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