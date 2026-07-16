Зеленский пока не представил кандидатуру нового министра обороны в Раду

Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Игорь Клименко рассматривается в числе кандидатов на должность министра обороны Украины. В то же время глава государства подчеркнул, что окончательного решения о назначении пока нет.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского.

По словам Зеленского, соответствующие документы в Верховную Раду пока не подавались.

"Игорь Клименко рассматривается как одна из кандидатур на должность главы Минобороны. Но я еще не подал соответствующих документов в парламент", — заявил президент.

Глава государства отметил, что вопрос о будущем руководителе оборонного ведомства пока находится на стадии рассмотрения.

Читайте также:

"Это вопрос, который я еще рассматриваю. Парламентарии проголосовали за премьера, думаю, это правильно. Вернемся к вопросам МИД и Минобороны. В каком формате и когда — пока не могу вам сказать", — добавил Зеленский.

В то же время президент подчеркнул, что будущему министру обороны придется заниматься не только вопросами развития армии, но и рядом других важных направлений, в частности мобилизационными процессами и работой территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

По словам Зеленского, глава оборонного ведомства должен обеспечить эффективную работу всех направлений, связанных с функционированием оборонного сектора в условиях войны.

Президент добавил, что решение относительно руководителей Министерства обороны и Министерства иностранных дел будет принято после дополнительного рассмотрения. Новость дополняется...