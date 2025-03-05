Зеленский 5 марта поговорил с Шольцом — что известно

Зеленский поговорил с Шольцом — главные темы диалога
Президент Украины Владимир Зеленский 5 марта провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом. Стороны обсудили много вопросов, в частности, общее видение будущей архитектуры безопасности.
Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.
Разговор Зеленского и Шольца
"Провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом. Откровенный диалог по многим вопросам и нашему видению будущей архитектуры безопасности", — говорится в сообщении.
Президент подчеркнул, что Украина рассчитывает на единство Европы вокруг нашего государства и работает над этим. По его словам, мы хотим безопасного будущего для наших людей и не временного прекращения огня, а окончания войны. Зеленский выразил надежду, что благодаря совместной скоординированности и лидерству США этого реально достичь.
"Мы всегда будем помнить, какой вклад сделала Германия в укрепление украинского воздушного щита и самое главное — в защиту тысяч людей. Видим, как можно увеличить взаимодействие в этом направлении. Будем работать. Спасибо за поддержку", — подчеркнул глава государства.
Напомним, 1 марта Шольц сделал заявление о планах разместить войска в Украине. По его словам, это пока делать рано.
Также канцлер Германии отметил необходимость сильной армии в Украине. Он считает, что именно на этом должны сосредоточиться союзники.
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