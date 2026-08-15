Зеленский подтвердил применение "Фламинго" в Саваслейке и центре "Прогресс" в РФ

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о новых результатах дальних ударов по российским военным и промышленным объектам. По его словам, среди пораженных целей — предприятие "Роскосмоса", аэродром "Саваслейка" и нефтяной объект.

Об этом Владимир Зеленский заявил в своем Facebook, передает Новини.LIVE.

Поражено предприятие "Роскосмоса"

По словам президента, в Самарской области России был поражен центр «Прогресс», который входит в структуру "Роскосмоса» и, в частности, занимается производством электроники.

Зеленский отметил, что во время операции применялись украинские ракеты "Фламинго". Расстояние от украинской границы до объекта составляет около 900 километров.

Президент назвал поражение предприятия важным результатом украинских дальнобойных ударов.

Удар по аэродрому "Саваслейка"

Отдельно глава государства сообщил о поражении аэродрома "Саваслейка" в России. По его словам, там базируются носители российских ракет, которые используются для ударов по украинским городам и селам.

Расстояние от Украины до аэродрома, по словам Зеленского, составляет около 700 километров.

Поврежден нефтяной объект в Усть-Луге

Также президент сообщил о зафиксированных повреждениях нефтяного объекта на территории населенного пункта Усть-Луга. Он отметил, что этот объект расположен на расстоянии более 800 километров от украинской границы.

Зеленский поблагодарил все подразделения, задействованные в операциях, за точность и подчеркнул важность дальнейшего снижения военного потенциала России.

«Наш план дальнобойных санкций против России за эту войну выполняется», — заявил президент.

Он также подчеркнул, что Украина будет продолжать работать над тем, чтобы российский потенциал ведения войны сокращался, а последствия войны становились для России ощутимыми.

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