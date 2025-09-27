США с Украиной — Зеленский поблагодарил Трампа за помощь

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Al Drago

Украинский лидер Владимир Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты Америки за поддержку. Он также опубликовал фото с президентом Дональдом Трампом и первой леди Меланией Трамп.

Об этом глава государства написал в Instagram в субботу, 27 сентября.

Реклама

Читайте также:

Зеленский поблагодарил США

Елена Зеленская, Владимир Зеленский, Дональд Трамп и Мелания Трамп. Фото: instagram.com/zelenskyy_official

Глава государства показал фото из Америки, где стоит рядом с женой Еленой Зеленской, а также с Дональдом и Меланией Трамп. По его словам, США — с Украиной.

"Спасибо народу США, Президенту Дональду Трампу и первой леди Мелании Трамп за внимание к украинцам, к нашим детям, к нашим людям. Мы вместе — это значит, что жизнь будет защищена, а мир и безопасность — ближе", — подчеркнул Зеленский.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, 26 сентября украинский лидер подвел итоги визита в США. Он рассказал, с кем были встречи.

Кроме того, Зеленский заявил, что Трамп изменил отношение к войне в Украине. Вероятно, он понимает, что российский диктатор Путин "не принесет успеха".