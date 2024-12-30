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Зеленский озвучил сумму, собранную платформой United24 за год

30 декабря 2024 14:34
Аркадий Пастула - Редактор
Зеленский подвел итоги работы платформы United24 за 2024 год
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Johanna Geron
Аркадий Пастула - Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги работы фандрейзинговой платформы United24 в течение этого года. По его словам, удалось собрать более 13 миллиардов гривен.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в понедельник, 30 декабря.

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"Всего на платформе было собрано более 13 миллиардов гривен — результат, который стал возможным благодаря каждой помощи, независимо от того, большая она или малая. В этом году нас поддержали люди из 137 стран", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, благодаря помощи военные получили воздушные и морские дроны, роботизированные платформы и транспортные средства, а медики — машины скорой помощи и оборудование для спасения жизней.

Зеленский отметил, что деньги помогли восстанавливать дома, школы, мосты и укрытия.

"Вы помогли спасти тысячи жизней. Вы меняете мир к лучшему и даете нам возможность двигаться вперед. Спасибо, что поддерживаете United24! Спасибо, что остаетесь с Украиной", — добавил он.

Напомним, Зеленский сообщил о создании института военного омбудсмена и новом пакете помощи от США.

Также Зеленский подписал указ, установив новый государственный праздник — День межнационального согласия и культурного разнообразия, который будут отмечать 21 мая ежегодно.

Владимир Зеленский военная помощь Украина UNITED 24 президент донат

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