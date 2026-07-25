Зеленский опроверг заявления о поддержке демократов на выборах в США

Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

Украинский лидер Владимир Зеленский опроверг, что поддерживал Камалу Харрис на прошедших выборах президента Соединенных Штатов Америки. По его словам, он не участвовал ни в одной из предвыборных кампаний.

Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью Лоре Лумер, передает Новини.LIVE.

Зеленский не поддерживал Харрис на выборах в США

Лумер обратила внимание на поездку Зеленского в сентябре 2024 года на оружейный завод в Пенсильвании — штате, откуда родом Джо Байден. По её словам, представители Республиканской партии расценили этот визит как сигнал поддержки демократов в рамках предвыборной кампании.

"Я ничего об этом не знал. Я не хотел участвовать ни в какой кампании. Даже в сентябре я был в Нью-Йорке и встретился с президентом Трампом в сентябре, кажется, это было за четыре месяца до того, как его избрали", — говорит глава государства.

По его словам, это не имело ничего общего с выборами. Он пояснил, что его команда подготовила заводы, а Украине нужны были артиллерийские снаряды, поскольку наблюдался дефицит.

"Я пытался найти решение, чтобы производить в Украине, получить лицензии или купить. Я обращался в Европу, был на разных заводах в Европе — в Германии, Чехии, разных странах, а также в США", — рассказал Зеленский.

Затем он прибыл в Пенсильванию, где находится артиллерийский завод. По его словам, он не знал, что это может быть связано с выборами в США.

"Я не хотел быть вовлеченным ни в какую избирательную кампанию", — добавил Зеленский.

Как писали Новини.LIVE, 23 сентября 2023 года Зеленский посетил Скрентонский армейский завод по производству боеприпасов в США. Он ознакомился с производственным циклом и пообщался с руководством и работниками.

Кроме того, Зеленский в интервью Лумеру заявил о готовности подписать мирное соглашение с Россией непосредственно в США — как в Овальном кабинете Белого дома, так и в резиденции Дональда Трампа. По его словам, конкретное место проведения такого исторического события не имеет принципиального значения.