Зеленский отрицал поддержку Харрис на выборах в США и объяснил визит в Пенсильванию

Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Украинский лидер Владимир Зеленский опроверг, что поддерживал Камалу Харрис на прошедших выборах президента Соединенных Штатов Америки. По его словам, он не участвовал ни в одной из предвыборных кампаний.

Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью Лоре Лумер, передает Новини.LIVE.

Зеленский не поддерживал Харрис на выборах в США

Лумер обратила внимание на поездку Зеленского в сентябре 2024 года на оружейный завод в Пенсильвании — штате, откуда родом Джо Байден. По её словам, представители Республиканской партии расценили этот визит как сигнал поддержки демократов в рамках предвыборной кампании.

"Я ничего об этом не знал. Я не хотел участвовать ни в какой кампании. Даже в сентябре я был в Нью-Йорке и встретился с президентом Трампом в сентябре, кажется, это было за четыре месяца до того, как его избрали", — говорит глава государства.

Читайте также:

По его словам, это не имело ничего общего с выборами. Он пояснил, что его команда подготовила заводы, а Украине нужны были артиллерийские снаряды, поскольку наблюдался дефицит.

"Я пытался найти решение, чтобы производить в Украине, получить лицензии или купить. Я обращался в Европу, был на разных заводах в Европе — в Германии, Чехии, разных странах, а также в США", — рассказал Зеленский.

Затем он прибыл в Пенсильванию, где находится артиллерийский завод. По его словам, он не знал, что это может быть связано с выборами в США.

"Я не хотел быть вовлеченным ни в какую избирательную кампанию", — добавил Зеленский.

Как писали Новини.LIVE, 23 сентября 2023 года Зеленский посетил Скрентонский армейский завод по производству боеприпасов в США. Он ознакомился с производственным циклом и пообщался с руководством и работниками.

Кроме того, Зеленский в интервью Лумеру заявил о готовности подписать мирное соглашение с Россией непосредственно в США — как в Овальном кабинете Белого дома, так и в резиденции Дональда Трампа. По его словам, конкретное место проведения такого исторического события не имеет принципиального значения.