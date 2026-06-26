Зеленский обсудил с президентом Латвии соглашение о дронах
Президент Украины Владимир Зеленский 26 июня провел беседу с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом. Стороны обсудили военную помощь, совместные оборонные проекты и дальнейшее продвижение Украины к членству в Европейском Союзе.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского.
Беседа Зеленского с президентом Латвии
В ходе беседы Зеленский и Ринкевичс обсудили сотрудничество в рамках Drone Deal. Глава Латвии отметил работу украинских специалистов в его стране. По словам украинского лидера, Украина готова и в дальнейшем делиться опытом в сфере обороны и предоставлять партнерам проверенные в условиях войны технологии и оборудование.
"Поблагодарил Латвию за недавнее решение о дополнительном взносе в программу PURL. Это очень важно для нас: каждый взнос означает больше спасенных жизней от российских атак. Рассчитываем также на сотрудничество и реализацию совместных проектов в рамках SAFE", — сказал глава государства.
Кроме того, латвийский президент поздравил Украину с открытием первого переговорного кластера на пути к вступлению в ЕС. Латвия подтвердила свою неизменную позицию относительно необходимости как можно более скорого открытия остальных переговорных кластеров и призвала других партнеров поддержать этот процесс.
В ходе беседы стороны также скоординировали позиции в преддверии саммита НАТО и предстоящих контактов с международными партнерами.
Как писали Новини.LIVE, 25 июня Зеленский обсудил с фон дер Ляйен вопросы оборонного сотрудничества. По его словам, необходимо максимально работать над укреплением нашей страны и народа.
Также украинский президент продлил санкции против российского ВПК и коллаборантов. Так, ограничения охватывают 67 физических лиц и одно юридическое лицо.
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