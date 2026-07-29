Зеленский обсудил с премьером Норвегии визит в США: баллистика в приоритете

Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Карина Приходько Редактор

29 июля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Они обсудили визит главы государства в США, укрепление украинской противовоздушной обороны и поддержку энергетического сектора.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского.

Беседа Зеленского со Стере

Зеленский рассказал, что проинформировал норвежского премьера о результатах недавних переговоров в Вашингтоне. Президент отметил, что встречи были продуктивными и принесли дипломатический прогресс, однако Украина ожидает прежде всего практических результатов.

"Мы очень рассчитываем на практические результаты, и защита от баллистических ракет — это первый приоритет, ежедневная необходимость. Ракеты для Patriot и наше совместное производство — это то, что спасает жизни людей. Важно, чтобы был этот антибаллистический позитив с Америкой", — отметил глава государства.

Особое внимание собеседники уделили дипломатическим усилиям, которые могут заставить Россию сесть за стол переговоров. Кроме того, они обсудили потенциальные риски предстоящего зимнего периода, в частности вопрос энергетической безопасности Украины. Известно, что политики согласовали график встреч.

Как сообщает Новини.LIVE, 28 июля Зеленский прибыл в Белый дом. Он провел переговоры с Дональдом Трампом в закрытом формате.

В то же время Financial Times сообщала, что встреча Зеленского и Трампа может открыть путь к новой военной поддержке Украины. В последнее время в Вашингтоне появились сигналы об изменении отношения к Украине.