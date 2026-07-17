Зеленский обсудил с боевыми командирами ситуацию на фронте
17 июля 2026 17:16
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Украинский лидер Владимир Зеленский заслушал доклады боевых командиров о ситуации на наиболее напряженных направлениях. Кроме того, он объявил о создании специального штаба с участием командиров корпусов и основных производителей оружия и средств, которые сейчас необходимы на фронте.
Об этом глава государства сообщил в пятницу, 17 июля, передает Новини.LIVE.
Разговор Зеленского с боевыми командирами
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