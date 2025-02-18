Зеленский провел разговор с Макроном — говорили о гарантиях безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

В ночь с 17 на 18 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили глобальную ситуацию, ситуацию в Европе, а также гарантии безопасности для Украины.

Об этом говорится в официальном Telegram-канале президента.

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"Только что говорил с президентом Франции Макроном. Длительный разговор. Эммануэль встречался с другими европейскими лидерами. Говорили о глобальной ситуации, ситуации в Европе и, в частности, гарантиях безопасности для Украины", — говорится в сообщении.

Зеленский рассказал, что у него с Макроном общее видение относительно гарантий безопасности для Украины. В частности, они должны быть надежные и сильные.

"Любое другое решение без таких гарантий, например хрупкое прекращение огня, станет только очередным обманом со стороны России и прелюдией к новой российской войне против Украины или других стран Европы", — сказал президент.

Он также сообщил, что Макрон проинформировал его о разговорах с другими лидерами, не только европейскими. Отметим, что в это время СМИ со ссылкой на Белый дом начали писать, что Макрон провел разговор с Трампом, в рамках которого они обсудили встречу США и РФ в Саудовской Аравии, которая состоится сегодня, 18 февраля.

Украинский президент добавил, что они с Макроном договорились быть в постоянном контакте и что решаются важные вещи.

"Надо обеспечить надежный, длительный мир. Он может быть следствием только сильных гарантий безопасности", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, 17 февраля президент Украины заявил, что Европе необходимо представить специального посланника по вопросам Украины. В частности, это необходимо для того, чтобы обеспечить ей значительную роль в любом мирном процессе.

Также мы писали, что по словам Зеленского, Китай может быть одним из участников переговоров по завершению российско-украинской войны. Однако это произойдет при условии, если Пекин согласится дать Украине гарантии безопасности.