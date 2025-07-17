Обновление правительства — чего ждет Зеленский от Кабмина

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Владимир Зеленский заявил, что ждет от обновленного правительства аудита всех договоренностей, соглашений и меморандумов с партнерами во всех сферах. Кроме того, он подчеркнул, что Украина должна гарантировать воинам уверенность в обеспечении Сил обороны.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram 17 июля.

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Ожидания Зеленского от нового правительства

Зеленский отметил, что обновленное правительство Украины должно провести аудит всех договоренностей, соглашений, меморандумов с партнерами в сфере обороны, оборонного производства, всех программ устойчивости, чтобы выполнить договоренности на сто процентов в интересах Украины.

По его словам, будут также и новые соглашения с США, которые усилят позиции нашей страны и ради которых нам нужны изменения в дипломатической работе с Америкой.

Скриншот сообщения Владимира Зеленского

Кроме того, президент добавил, что руководство страны должно гарантировать нашим военным уверенность в обеспечении Сил обороны и для этого увеличивается, в частности, внутренний экономический потенциал Украины.

Скриншот сообщения Владимира Зеленского

В то же время Владимир Зеленский отметил, что все эти изменения невозможны без трех вещей:

максимальная дерегуляция, ликвидация любых бюрократических преград, ненужных государству институтов, чьи функции просто дублируются;

максимальное освобождение общественных сил Украины и привлечение потенциала партнеров ради экономического роста в Украине;

справедливость, то есть во многом другие, более сильные подходы к наказанию тех, кто посягает на украинскую государственность и кто ворует украинский потенциал.

Скриншот сообщения Владимира Зеленского

"Обновление Кабинета Министров Украины и в целом системы украинской власти обеспечит реализацию этих задач. Украина получит больше собственной силы", — считает глава государства.

Скриншот сообщения Владимира Зеленского

Успехи старого правительства за время войны

Зеленский напомнил, что сегодня уже 1240-й день полномасштабной войны и Украина стоит за свою независимость дольше, чем кто-либо в мире ожидал. По его словам, с первого дня наше государство сохраняет полную управляемость государственных институтов.

Скриншот сообщения Владимира Зеленского

Кроме того, что Украина обеспечивает фронт, она еще и увеличивает собственное производство оружия. Также проводит собственные оборонительные операции на территории РФ и наносит болезненные удары по России.

Скриншот сообщения Владимира Зеленского

Президент добавил, что мы также прошли уже три зимы полномасштабной войны и защитили Украину от российского желания убивать нашу энергосистему. В то же время мы сохраняем всю необходимую Украине логистику.

Скриншот сообщения Владимира Зеленского

"Мы построили и поддерживаем, несмотря на любые турбулентности, глобальную коалицию поддержки нашего народа, Украины и имеем наибольшее в истории нашего государства количество и качество друзей и партнеров Украины во всех частях мира. Мы получили для Украины кандидатство в Евросоюзе и начали переговоры о вступлении. Украина должна быть готова по всем переговорным кластерам, и судьба дальнейших переговоров о вступлении будет зависеть только от способности Евросоюза выполнять обещанное", — отметил украинский лидер.

Скриншот сообщения Владимира Зеленского

Он рассказал, что впервые в истории Украины созданы и работают такие модели оборонного межгосударственного сотрудничества, как Датская модель, предусматривающая привлечение иностранных инвестиций в украинское оборонное производство, и это масштабные проекты на миллиарды долларов.

Кроме того, мы выполняем все социальные обязательства и даже во время полномасштабной войны проводим индексации пенсий и других социальных выплат. Украина имеет достаточные золотовалютные запасы, имеет все основы для проведения самостоятельной политики и дальнейшей защиты нашей государственности, суверенитета и независимости.

Скриншот сообщения Владимира Зеленского

"Каждый из этих фактов — это результат патриотизма и эффективности конкретных людей. Это результат наших воинов, которые героически сражаются ради нашего государства и уничтожают оккупанта. Это результат каждого и каждой в нашем государстве, кто работает ради обороны и устойчивости Украины, ради того, чтобы украинцы могли жить. Это результат всех, кто спасает и защищает жизнь в Украине. Я горжусь всеми нашими людьми — миллионами украинцев, которые со своим государством", — заявил Зеленский.

Скриншот сообщения Владимира Зеленского

В то же время он сказал, что это результат работы самого государства и поблагодарил чиновников во главе с Денисом Шмыгалем за пройденный путь. Также президент выразил благодарность всем народным депутатам, которые поддерживали и поддерживают работу украинского правительства.

Скриншот сообщения Владимира Зеленского

Напомним, 17 июля Рада назначила Свириденко новым премьер-министром. "За" проголосовали 262 народных депутата.

Незадолго Юлия Свириденко озвучила ключевые задачи правительства на ближайшие полгода. В приоритете — укрепление обороноспособности, развитие собственного производства оружия и эффективное использование государственных финансов.

Кроме того, она подала в ВРУ обновленный состав Кабинета министров. Кто какие министерства возглавит — читайте в материале.