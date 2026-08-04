Украина определила три приоритета дальнейшей работы с ЕС

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке к открытию ещё четырёх переговорных кластеров по вопросу вступления Украины в Европейский Союз. Он заявил, что Киев определил ключевые направления дальнейшей работы с европейскими партнёрами.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Facebook, передает Новини.LIVE.

Украина стремится ускорить евроинтеграцию и усилить сотрудничество с Европой

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжает работу над полноценным вступлением в Европейский Союз и готовится к открытию новых переговорных кластеров.

По словам главы государства, в этом году уже удалось открыть два кластера в рамках переговорного процесса о членстве Украины в ЕС. Сейчас украинская сторона работает над тем, чтобы в ближайшее время начать работу еще по четырем направлениям.

Зеленский отметил, что Украина со своей стороны выполнила необходимые условия для принятия положительных решений. Совместно с премьер-министром Сергеем Корецким, вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Всеволодом Ченцовым, а также представителями Офиса президента были определены три главных приоритета дальнейшей работы.

Первым направлением глава государства назвал полноценное вступление Украины в Евросоюз. По его словам, это имеет не только политическое и экономическое значение, но и является вопросом безопасности для Украины и всего ЕС.

Зеленский подчеркнул, что членство Украины в Европейском союзе поможет устранить геополитическую неопределенность, которой Россия пользовалась для дестабилизации Украины и европейских стран.

Вторым приоритетом президент назвал развитие секторальной интеграции Украины с ЕС уже сейчас. По его словам, Украина должна стать неотъемлемой частью европейских процессов, что будет способствовать принятию дальнейших политических решений относительно вступления.

Третьим направлением Зеленский определил укрепление практического сотрудничества с европейскими партнерами в преддверии зимы. Он отметил, что отношения с Брюсселем, европейскими столицами и общинами должны быть направлены на получение конкретной поддержки для защиты украинцев.

Президент подчеркнул, что Украина ожидает результатов этой работы и продолжит углублять сотрудничество с Европейским Союзом. Новость дополняется...