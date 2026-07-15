Зеленский назвал Корецкого самым подготовленным кандидатом на пост премьера
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий является одним из наиболее подготовленных кандидатов на пост нового премьер-министра Украины. По словам главы государства, вопрос о формировании будущего состава правительства будет обсуждаться во время встречи Корецкого с парламентской фракцией.
Об этом Владимир Зеленский сообщил во время общения с журналистами, передает Новини.LIVE.
Формирование нового Кабмина продолжается
Президент отметил, что в условиях подготовки Украины к зимнему периоду важно сформировать эффективную команду правительства, которая сможет работать над ключевыми направлениями.
"Если мы вступаем в зиму, то должны готовиться. Мы уже давно готовимся, но приоритеты понятны. Сергей Корецкий после всех консультаций, наверное, самый подготовленный кандидат на должность премьер-министра Украины", — заявил Зеленский.
По словам главы государства, Корецкий уже сегодня должен встретиться с парламентской фракцией, где представит свое видение дальнейшей работы.
Зеленский уточнил, что во время встречи речь пойдет не только о кандидатуре премьер-министра, но и о составе будущей команды Кабинета министров.
"А в детали уже входит будущий состав министров", — добавил президент.
В настоящее время продолжаются консультации по формированию нового состава правительства и определению приоритетов его работы.
Новини.LIVE сообщали, что председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал о встрече народных депутатов с Сергеем Корецким, на которой обсуждались его подходы к работе будущего правительства. Участники встречи рассмотрели вопросы структуры Кабмина, ключевые направления деятельности и подготовку Украины к непростому отопительному сезону. По словам Арахамии, опыт Корецкого в государственной и бизнес-среде может стать весомым ресурсом для страны.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что народный депутат Владимир Крейденко заявил, что среди главных кандидатов на пост премьер-министра Украины рассматриваются Сергей Корецкий, Михаил Федоров и Денис Шмыгаль. По его словам, 15 июля представители фракции "Слуга народа" проведут встречи с каждым из претендентов, после чего примут решение о дальнейшей поддержке.
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