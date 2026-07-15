Зеленский назвал Корецкого самым подготовленным кандидатом на пост премьера

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий является одним из наиболее подготовленных кандидатов на пост нового премьер-министра Украины. По словам главы государства, вопрос о формировании будущего состава правительства будет обсуждаться во время встречи Корецкого с парламентской фракцией.

Об этом Владимир Зеленский сообщил во время общения с журналистами, передает Новини.LIVE.

Формирование нового Кабмина продолжается

Президент отметил, что в условиях подготовки Украины к зимнему периоду важно сформировать эффективную команду правительства, которая сможет работать над ключевыми направлениями.

"Если мы вступаем в зиму, то должны готовиться. Мы уже давно готовимся, но приоритеты понятны. Сергей Корецкий после всех консультаций, наверное, самый подготовленный кандидат на должность премьер-министра Украины", — заявил Зеленский.

По словам главы государства, Корецкий уже сегодня должен встретиться с парламентской фракцией, где представит свое видение дальнейшей работы.

Зеленский уточнил, что во время встречи речь пойдет не только о кандидатуре премьер-министра, но и о составе будущей команды Кабинета министров.

"А в детали уже входит будущий состав министров", — добавил президент.

Сергей Корецкий. Фото: Reuters

В настоящее время продолжаются консультации по формированию нового состава правительства и определению приоритетов его работы.

Новини.LIVE сообщали, что председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал о встрече народных депутатов с Сергеем Корецким, на которой обсуждались его подходы к работе будущего правительства. Участники встречи рассмотрели вопросы структуры Кабмина, ключевые направления деятельности и подготовку Украины к непростому отопительному сезону. По словам Арахамии, опыт Корецкого в государственной и бизнес-среде может стать весомым ресурсом для страны.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что народный депутат Владимир Крейденко заявил, что среди главных кандидатов на пост премьер-министра Украины рассматриваются Сергей Корецкий, Михаил Федоров и Денис Шмыгаль. По его словам, 15 июля представители фракции "Слуга народа" проведут встречи с каждым из претендентов, после чего примут решение о дальнейшей поддержке.