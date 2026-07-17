Зеленский назначил Бескрестнова и Соболева на должности в ОП
В пятницу, 17 июля, украинский лидер Владимир Зеленский назначил Сергея Бескрестнова и Алексея Соболева на должности в Офисе Президента. Известно, что Бескрестнов стал советником президента по вопросам развития технологических направлений обороны, а Соболев присоединится к экономическому направлению.
Об этом глава государства сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.
Новые должности Бескрестнова и Соболева в ОП
Зеленский подписал указ о назначении Сергея Бескрестнова советником президента по вопросам развития технологических направлений обороны (вне штата).
Кроме того, сегодня Зеленский провел встречу с Соболевым и сообщил, что тот присоединится к экономическому направлению работы в Офисе президента.
"Вместе с Кириллом Будановым определили необходимые задачи. Ключевая — на всех уровнях государственной власти поддерживать украинского производителя и полностью и максимально оперативно реализовывать договоренности с партнерами. Опыт Алексея позволяет ему участвовать в формировании экономической политики и эффективно взаимодействовать с правительством и парламентариями", — отметил глава государства.
Еще одно направление работы — постоянная коммуникация между государственными институтами и бизнесом в рамках форматов, существующих в ОП.
Как писали Новини.LIVE, 17 июля Зеленский провел встречу с Игорем Клименко, которому предложил возглавить СНБО. Соответствующий указ о назначении уже готовится.
Кроме того, сегодня Зеленский провел встречу с новоназначенным премьер-министром Сергеем Корецким. После первого заседания обновленного правительства стороны обсудили приоритетные действия и ближайшие шаги.
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