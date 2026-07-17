Зеленский назначил Бескрестнова и Соболева на новые должности в ОП

Владимир Зеленский и Алексей Соболев. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

В пятницу, 17 июля, украинский лидер Владимир Зеленский назначил Сергея Бескрестнова и Алексея Соболева на должности в Офисе Президента. Известно, что Бескрестнов стал советником президента по вопросам развития технологических направлений обороны, а Соболев присоединится к экономическому направлению.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

Новые должности Бескрестнова и Соболева в ОП

Зеленский подписал указ о назначении Сергея Бескрестнова советником президента по вопросам развития технологических направлений обороны (вне штата).

Сергей Бескрестнов. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Указ Зеленского. Фото: скриншот

Кроме того, сегодня Зеленский провел встречу с Соболевым и сообщил, что тот присоединится к экономическому направлению работы в Офисе президента.

Алексей Соболев. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Вместе с Кириллом Будановым определили необходимые задачи. Ключевая — на всех уровнях государственной власти поддерживать украинского производителя и полностью и максимально оперативно реализовывать договоренности с партнерами. Опыт Алексея позволяет ему участвовать в формировании экономической политики и эффективно взаимодействовать с правительством и парламентариями", — отметил глава государства.

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Еще одно направление работы — постоянная коммуникация между государственными институтами и бизнесом в рамках форматов, существующих в ОП.

Как писали Новини.LIVE, 17 июля Зеленский провел встречу с Игорем Клименко, которому предложил возглавить СНБО. Соответствующий указ о назначении уже готовится.

Кроме того, сегодня Зеленский провел встречу с новоназначенным премьер-министром Сергеем Корецким. После первого заседания обновленного правительства стороны обсудили приоритетные действия и ближайшие шаги.