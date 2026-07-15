Зеленский наградил Урсулу фон дер Ляйен орденом Европы
Президент Украины Владимир Зеленский наградил председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен орденом Европы. Награда была присуждена ей за поддержку Украины на пути к членству в Европейском союзе и укрепление безопасности Европы.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.
Урсулу фон дер Ляйен отметили за поддержку Украины и Европы
Президент Украины Владимир Зеленский вручил председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен государственную награду — орден Европы.
Как отмечается, награда присуждена за весомый вклад в поддержку стратегического курса Украины на полноправное членство в Европейском Союзе, укрепление устойчивости украинского государства, а также за активную роль в обеспечении безопасности всей Европы.
Урсула фон дер Ляйен является одной из ключевых европейских политиков, поддерживающих интеграцию Украины в ЕС и оказание помощи государству в условиях полномасштабной войны России против Украины.
Новини.LIVE сообщали, что 15 июля Урсула фон дер Ляйен вместе с другими европейскими лидерами прибыла в Украину для участия в саммите "Украина — Юго-Восточная Европа". В Киев прибыли — президент Молдовы Майя Санду, президент Румынии Никушор Дан, премьер-министр Словении Янез Янша, президент Черногории Яков Милатович и президент Сербии Александр Вучич. Кроме того, Украину впервые с официальным визитом посетил президент Албании Байрам Бегай.
Ранее Новини.LIVE писали, что 8 июля президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Болгарии Руменом Радевым. В ходе встреч обсуждались дальнейшее продвижение Украины к членству в ЕС, вопросы энергетической безопасности, оборонное сотрудничество и подготовка государства к зимнему периоду.
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