Зеленский может сменить главнокомандующего ВСУ Сырского: ведется поиск кандидатов

Александр Сырский. Фото: Александр Сырский/Facebook

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность смены главы Вооруженных сил Украины. На этой неделе глава государства планирует встречи с военными командирами и возможными кандидатами на должность главнокомандующего.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на высокопоставленного собеседника в Офисе президента, передает Новини.LIVE.

Зеленский проводит консультации по поводу будущего руководства ВСУ

По информации Financial Times, президент Украины в выходные встречается с представителями военного командования. В ходе переговоров он хочет получить оценку ситуации на фронте, а также пообщаться с потенциальными претендентами на должность главнокомандующего ВСУ.

Собеседник издания отметил, что возможную смену руководства могут рассматривать только при условии, если будет найдена кандидатура, способная обеспечить стабильное управление украинскими войсками.

Речь идет о командовании силами на линии фронта протяженностью более 1200 километров в условиях полномасштабной войны.

В то же время Офис президента Украины и Генеральный штаб ВСУ официально не подтверждали и не опровергали информацию о возможной замене главнокомандующего.

Владимир Зеленский и Александр Сырский. Фото: Reuters

Новини.LIVE сообщали, что Михаил Федоров раскритиковал работу главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, заявив об отсутствии открытости в отношении проблем в армии. По словам министра, Александр Сырский не склонен открыто говорить о проблемах, а замечания в свой адрес воспринимает как часть якобы спланированных информационных атак.

Новини.LIVE писали, что президент Владимир Зеленский подтвердил наличие разногласий между министром обороны Михаилом Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. По его словам, сторонам не удалось достичь компромисса, а ответственность за ситуацию он берет на себя.