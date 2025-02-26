Угода про копалини зі США — Зеленський заявив, що Україна не погодиться боргові зобов’язання

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Україна не погодиться навіть на мінімальні боргові зобов’язання в межах нової угоди про корисні копалини зі США. Встановлення такого прецеденту було б неправильним.

Про це заявив Президент Україні Володимир Зеленський на брифінгу в середу, 26 лютого.

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За словами Зеленського, питання фінансової допомоги може бути переглянуте в майбутніх угодах, але нині підтримка партнерів не повинна перетворюватися на борговий тягар.

"Я не піду і на 10 центів повернення боргу в цій угоді, інакше це прецедент. Питання не в тому, що ми не вдячні. Ми вдячні, і як я і сказав, у наступній угоді, яку ця угода відкриває, там, де ми можемо більш предметніше говорити про гаранті безпеки, або говорити про конкретні суми. Ми готові говорити", — сказав Президент.

Глава держави визнав, що в майбутньому формат міжнародної підтримки може змінитися, і Україна повинна буде враховувати цю реальність.

"Якщо це умова, що далі допомога Україні не буде безкоштовною. Це нова реальність. Вона може бути. Ну, тобто, всі розуміють, в яких ми умовах. Ми в війні. І ми, я думаю, не зможемо обирати", — додав український лідер.

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