Зеленский: к антибаллистической системе FREYJA присоединились уже 10 стран

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

К совместной европейской противоракетной системе FREYJA уже присоединились десять стран. Украина рассчитывает добиться конкретных результатов в развитии программы и собственной противоракетной обороны уже на рубеже 2026–2027 годов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского в четверг, 6 августа.

Зеленский о работе над противоракетной системой

По словам главы государства, программа FREYJA уже находится на этапе активной реализации. К ней присоединились десять государств, а в ближайшее время к Антибаллистической коалиции должны присоединиться и другие партнеры, способные внести реальный вклад в развитие проекта.

"Наша программа FREYJA — совместная европейская противоракетная система — уже активно реализуется. Десять стран уже участвуют, и к нам будут присоединяться еще наши партнеры. Те партнеры, которые могут реально оказать поддержку. Об этом мы уже договорились. Я благодарен всем компаниям, которые готовы работать в рамках Антибаллистической коалиции. Это ведущие европейские компании.

Украина способна изготовить свою ракету и пусковую установку, партнеры обеспечат необходимые компоненты и критические элементы: радары, датчики и прочее необходимое. Всем в Европе очень поможет собственная и действительно масштабная антибаллистическая программа", — заявил Зеленский.

Президент также сообщил, что в ходе совещания подробно обсудили дальнейшие шаги, необходимые для реализации программы. Речь шла о задачах как для Украины, так и для международных партнеров, чтобы украинские производители и разработчики оружия смогли обеспечить практический результат.

Глава государства подчеркнул, что лишь немногие страны мира смогли создать собственные противоракетные системы. В то же время Украина работает над тем, чтобы войти в этот круг государств, а также развивает собственную противоракетную программу.

"Сегодня мы подробно рассмотрели, что еще необходимо — какие шаги со стороны нашего государства, какие со стороны наших партнеров, — чтобы украинские производители оружия и разработчики смогли обеспечить реальный результат. Лишь немногие страны мира реализовали подобный антибаллистический проект для себя. Украина должна присоединиться к этому кругу государств. Все условия для этого мы создаем. Другие десятилетиями вели свои разработки. Украина должна сделать это максимально быстро, и уже к рубежу 26–27-го годов должны быть конкретные результаты. Украина работает и над тем, чтобы у нас были собственные баллистические ракеты. Испытания показали хорошие перспективы. Нужно превратить это в реальное оружие", — подчеркнул Зеленский.

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Зеленский обсудил с главой МИД Азербайджана вопросы оборонного сотрудничества

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, который впервые посетил Украину после начала полномасштабного российского вторжения. Глава государства поблагодарил Азербайджан и президента Ильхама Алиева за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за энергетическую и гуманитарную помощь.

"Мы очень благодарны за то, что в эти непростые дни для нашей страны, для нашего народа вы нашли возможность приехать и поддержать нас", — отметил Владимир Зеленский.

Президент также проинформировал министра о постоянных российских обстрелах Украины, ситуации в Черном море и блокировании Россией зерновых коридоров, что представляет угрозу для глобальной продовольственной безопасности. Кроме того, стороны обсудили ответные меры Украины на российские атаки, общественные настроения в России, а также ход дипломатического процесса, в частности результаты встреч в Вашингтоне.

В свою очередь Джейхун Байрамов выразил солидарность с украинским народом. Он рассказал о посещении Ирпеня, где побывал в школе, больнице и реабилитационном центре, которому помогает Азербайджан, а также заверил в дальнейшей гуманитарной поддержке Украины.

"Вы можете полностью положиться на нас, на нашу политическую поддержку. И, как вы хорошо знаете, господин Президент, мы довольно громко и прямолинейно заявляем о полной солидарности, территориальной целостности Украины и нерушимости международно признанных границ Украины", — сказал он.

Также стороны обсудили сотрудничество в сфере обороны, в частности реализацию Drone Deal, взаимодействие в энергетической, нефтегазовой и аграрной сферах, а также выполнение договоренностей, достигнутых во время визита Владимира Зеленского в Азербайджан.

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает достичь необходимых результатов в развитии собственной баллистики уже к 2026–2027 годам. Для этого в ходе совещания по вопросам украинской баллистики и антибаллистической программы FREYJA были определены дальнейшие шаги, график работ и направления, требующие ускорения. Также обсудили доступ к критически важным компонентам, сотрудничество с партнерами и поставки ракет PAC-2 и PAC-3.

Новини.LIVE также сообщали, что после очередной российской атаки 5 августа 2026 года Украина активизировала переговоры с союзниками о скорейшей поставке ракет-перехватчиков для систем ПВО. Зеленский обсудил этот вопрос с министром обороны Великобритании Весом Стритингом, генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и президентом Финляндии Александром Стуббом. Стороны также скоординировали дальнейшую поддержку Украины, усиление противовоздушной обороны и дипломатическое давление на Россию.