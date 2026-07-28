Зеленский и Трамп встретятся сегодня в Вашингтоне: известно время

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 28 июля, проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. После переговоров с американским лидером глава государства также встретится с сенаторами США для обсуждения вопросов поддержки Украины и новых санкций против России.

Об этом пишут Roll Call и The Hill, передает Новини.LIVE.

Зеленский проведет переговоры с Трампом в Белом доме

Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа состоится сегодня в Овальном кабинете Белого дома. Начало переговоров запланировано на 16:30 по киевскому времени.

Переговоры пройдут в закрытом формате — представителей прессы в зал не допустят. Ожидается, что стороны обсудят дальнейшую поддержку Украины, усиление противовоздушной обороны, военную помощь и дипломатические шаги для завершения войны.

Одним из ключевых вопросов встречи может стать обеспечение Украины дополнительными средствами защиты от российских атак, поскольку Киев продолжает подчеркивать необходимость усиления ПВО.

В Капитолии Зеленский встретится со всеми сенаторами США

После переговоров с Трампом президент Украины отправится в Капитолий, где проведет встречу с сенаторами США. По данным The Hill, на встречу приглашены все 100 членов Сената.

Переговоры запланированы на вторник в 18:00 по местному времени, что соответствует 01:00 29 июля по киевскому времени.

Встреча состоится на фоне рассмотрения американским Сенатом законопроекта о так называемых "адских санкциях" против России. Документ предусматривает усиление экономического давления на Москву и ее торговых партнеров в связи с продолжением агрессии против Украины.

Законопроект, который ранее продвигал сенатор Линдси Грэм, пользуется поддержкой представителей обеих американских партий. Ожидается, что именно эта инициатива станет одной из главных тем в ходе беседы Зеленского с законодателями.

Также известно, что во время визита в Вашингтон Зеленский примет участие в мероприятиях, связанных с чествованием памяти сенатора Линдси Грэма. Кроме того, украинский президент проведет ряд встреч с американскими политиками по вопросам дальнейшей поддержки Украины.

По информации СМИ, Дональд Трамп поддерживает введение новых санкций против России, однако выступает за включение в документ дополнительных ограничений в отношении Ирана и группировки "Хезболла".

Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время запланированной на эту неделю встречи с президентом США Дональдом Трампом планирует сосредоточиться на двух основных вопросах. Среди главных тем — обеспечение Украины ракетами для систем противовоздушной обороны и дальнейшие шаги в процессе поиска путей завершения войны.

Новини.LIVE сообщали, что после встреч с Дональдом Трампом президенты Украины и Израиля Владимир Зеленский и Биньямин Нетаньяху планируют посетить церемонию прощания с умершим сенатором Линдси Грэмом. Мероприятие состоится в столице США.