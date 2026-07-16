Зеленский и Стармер почтили память погибших украинских защитников

Владимир Зеленский и Кир Стармер. Фото: Reuters

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером почтили память украинских воинов, погибших при защите государства от российской агрессии. Глава государства поблагодарил британского премьера и народ Великобритании за уважение к подвигу украинских защитников.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского.

Зеленский и Стармер почтили память павших воинов

Президент подчеркнул, что память о погибших воинах является важной частью борьбы за будущее Украины и всей Европы. Он также выразил благодарность всем военным, отдавших жизнь за свободу и безопасность страны.

"Важно всегда помнить о подвиге всех наших людей, которые защищали Украину. Вечная благодарность каждому и каждой, кто защищал Украину от российской агрессии", — отметил Зеленский.

Зеленский отдельно поблагодарил Кира Стармера и Великобританию за неизменную поддержку Украины и уважение к тем, кто принес высшую жертву ради защиты государства.

Зеленский наградил Кира Стармера орденом Свободы

Президент Украины Владимир Зеленский наградил премьер-министра Великобритании Кира Стармера государственной наградой — орденом Свободы. Британский политик получил награду за весомый личный вклад в укрепление украинско-британских отношений, а также за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Как отмечается, награда стала признанием роли Кира Стармера в развитии стратегического партнерства между Украиной и Великобританией. Британское правительство под его руководством продолжало поддерживать Украину в противостоянии российской агрессии и оказывать помощь в важных для государства сферах.

Новини.LIVE сообщали, что в четверг, 16 июля, премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл в Киев с официальным визитом. Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским он должен подтвердить дальнейшую поддержку Украины со стороны Лондона, несмотря на политические изменения в британском правительстве. Эта поездка стала последним визитом Стармера в Украину в качестве главы правительства Великобритании.

Новини.LIVE писали, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что будущий глава британского правительства продолжит поддерживать Украину. По его словам, Лондону необходимо и в дальнейшем оказывать помощь Киеву и сохранять давление на Россию.