Зеленский и Бернем встретились с украинскими и британскими моряками после учений Sea Breeze

Владимир Зеленский и Энди Бернем. Фото: ОП

Литвин Виктория редактор ленты новостей

Президент Украины Владимир Зеленский 27 июля вместе с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом встретился в Портсмуте с украинскими и британскими военно-морскими офицерами. Военнослужащие недавно завершили совместные многонациональные учения Sea Breeze, в ходе которых отрабатывали взаимодействие союзников и выполнение боевых задач на море.

Об этом глава государства сообщил в своих соцсетях, передает Новини.LIVE.

Зеленский и Бернем встретились с военными в Портсмуте

По словам Зеленского, украинские подразделения продемонстрировали высокий уровень профессиональной подготовки, в частности при выполнении задач по морскому разминированию.

Владимир Зеленский и Энди Бернем. Фото: Telegram/Владимир Зеленский

Президент подчеркнул, что такие учения не только укрепляют потенциал украинских Военно-морских сил, но и углубляют оперативную совместимость с войсками стран-членов НАТО.

"Очень важно, что наши подразделения продемонстрировали высокий уровень подготовки в области морского разминирования. Наше государство все больше сближается со странами НАТО, и, безусловно, наши ВМС и Вооруженные Силы в целом своими знаниями и навыками вносят вклад в нашу общую безопасность в Европе", — подчеркнул президент.

Владимир Зеленский, Энди Бернем и моряки. Фото: Telegram/Владимир Зеленский

Зеленский поблагодарил украинских военнослужащих за службу, профессионализм и преданность государству. Отдельно он выразил благодарность Великобритании и другим международным партнерам за неизменную поддержку Украины, помощь в подготовке военных и укреплении оборонного потенциала страны.

Владимир Зеленский. Фото: Telegram/Владимир Зеленский

Лидеры также осмотрели украинский противоминный корабль "Черкассы", который Украина получила от Великобритании в январе 2023 года. По словам Зеленского, в настоящее время на базе в Портсмуте находятся пять украинских противоминных кораблей — "Мелитополь", "Мариуполь", "Геническ", "Черкассы" и "Чернигов". До окончания войны они будут базироваться в Великобритании, а после этого будут задействованы в разминировании украинской морской акватории.

Президент подчеркнул, что Украина продолжает развивать собственный военно-морской потенциал и укреплять флот в сотрудничестве с международными партнерами.

"Украина — морское государство, и мы постоянно работаем над увеличением наших возможностей в этой сфере. Я благодарю Великобританию и всех партнеров, которые помогают нам в этом", — отметил Зеленский.

Как сообщали Новини.LIVE, 27 июля Владимир Зеленский прибыл в Великобританию с официальным рабочим визитом. Глава государства встретился с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом.

Как сообщали Новини.LIVE, переговоры состоялись на борту авианосца HMS Queen Elizabeth в Портсмуте. Стороны обсудили дальнейшую военную поддержку Украины, развитие оборонного сотрудничества и укрепление безопасности.