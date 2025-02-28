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Зеленский досрочно покидает Белый дом, — СМИ

28 февраля 2025 20:30
Карина Приходько - Редактор
Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS
Карина Приходько - Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом. Вероятно, причиной стала ссора с лидером США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает Reuters.

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Ссылаясь на представителя Белого дома, агентство сообщило, что автомобиль Зеленского подъехал к зданию и украинский лидер покидает Вашингтон досрочно.

Незадолго в Белом доме подтвердили, что пресс-конференция Зеленского и Трампа отменена. Украинская делегация вскоре покинет Белый дом.

Американский сенатор Крис Мерфи в своем Х (Twitter) заявил, что встреча президентов была "полным смущением".

В то же время издание Bild сообщило, что Трамп выгнал Зеленского из Белого дома после скандала. Американско-украинское соглашение о добыче полезных ископаемых, как сообщается, не было подписано.

Напомним, во время встречи в Белом доме 28 февраля между Трампом и Зеленским возник спор. Он касался войны и военной помощи.

После этого президент США пошутил о перепалке и назвал ее "отличным шоу".

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