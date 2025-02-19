Зеленский анонсировал встречу с Китом Келлогом

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу с представителем президента Соединенных Штатов Китом Келлогом. Он добавил, что Келлог уже общался с главнокомандующим Вооруженных сил Александром Сирским и представителями спецслужб нашего государства.

Об этом Зеленский заявил в среду, 19 февраля.

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Зеленский о встрече с Келлогом

"Много встреч, совещаний сегодня — командование армии, разведка, министры — для подготовки к переговорам с представителем Президента Соединенных Штатов Америки. Генерал Келлог уже в Киеве", — отметил Зеленский.

По словам Зеленского, Келлог уже встречался с главкомом ВСУ Сирским, с руководителями разведок и специальных служб Украины, а также с руководством Офиса президента.

"На завтра запланирована наша встреча с генералом Келлогом, и для нас очень важно, чтобы встреча и вообще работа с Америкой была конструктивной", — добавил президент.

Глава государства отметил, что вместе с Америкой и Европой мир может быть надежнее, и это является целью Украины.

"Главное, чтобы это было не только нашей целью, но и общей с партнерами. Тем более накануне уже третьей годовщины начала этой войны — войны, которую мы в Украине хотим закончить с первой же ее секунды", — отметил президент.

Зеленский выразил надежду, что в конце концов будет достигнут надежный мир, который сделает невозможным повторное вторжение России в наше государство.

Ранее мы писали, что Зеленский сообщил, что провел хороший и содержательный разговор сГенеральным секретарем НАТО Марком Рютте. В частности они обсудили встречу Рютте со специальным представителем Дональда Трампа Китом Келлегом.

Напоминаем, Трамп заявил, что Украине нужно провести президентские выборы, потому что Зеленский якобы имеет популярность на уровне 4%.