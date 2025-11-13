Видео
Україна
Зеленский анонсировал Ставку после визита в Запорожье

Зеленский анонсировал Ставку после визита в Запорожье

Ua ru
Дата публикации 13 ноября 2025 16:28
обновлено: 17:00
Зеленский посетил Запорожскую область и анонсировал Ставку — обращение
Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Запорожское направление. Глава государства встретился с военными и обсудил главные потребности региона с главой ОГА Иваном Федоровым.

Об этом президент сказал во время своего обращения в четверг, 13 ноября.

Во время поездки президент побывал в подразделениях, которые держат оборону на передовой. В частности, в 65-й отдельной механизированной бригаде, которая входит в состав 17-го корпуса и воюет на Ореховском направлении, и в 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде, которая действует вблизи Степногорска.

"Очень подробно мы обсудили сегодня с командирами, что именно нужно, чтобы укрепить наши позиции, как дать больше сил на это направление — важное направление. Я благодарен за полную информацию о тех сложностях, которые есть именно здесь, в Запорожской области, и особенно в районах Гуляйполя, также направление Каменского", — сказал Зеленский.

По результатам встречи с бойцами глава государства анонсировал проведение Ставки по ситуации на Запорожском направлении, которая должна состояться уже завтра, 14 ноября.

Кроме того, президент также провел встречу с главой областной администрации Иваном Федоровым, во время которой речь шла о поддержке людей и предприятий Запорожья, а также о защите города и региона от российских атак.

"Мы подробно сегодня говорили с руководителем администрации Иваном Федоровым о ситуации в городе, в области, о поддержке, которая нужна Запорожью сейчас - и людям, и предприятиям. И защита от ударов, прежде всего защита в области от российских штурмов. Уже я определил задачи военным, и дадим больше ресурсов на это направление", — добавил Зеленский.

Напомним, во время своего визита в Запорожье Владимир Зеленский посетил раненых защитников в госпитале и вручил им государственные награды.

А также президент Украины сказал, кто может заставить Путина прекратить войну.

Владимир Зеленский Запорожье Запорожская область Ставка верховного главнокомандующего война в Украине
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
