Зеленский: 17 ключевых производителей баллистических ракет РФ обходят санкции

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главным показателем работы украинских послов должно стать привлечение оружия, финансовой помощи и решений, усиливающих давление на Россию. Также он подчеркнул необходимость ужесточения санкций против российских производителей баллистических ракет.

Об этом глава государства сообщил во время совещания руководителей зарубежных дипломатических представительств Украины, передает Новини.LIVE.

Зеленский определил новые приоритеты для украинских послов

Президент подчеркнул, что Россия продолжает наращивать баллистическую угрозу, в то время как предприятия, производящие такое оружие, до сих пор не подпадают под достаточно жесткие международные санкции.

По словам Зеленского, украинская дипломатия должна сосредоточиться на получении максимальной военной помощи, финансирования и политической поддержки от партнеров.

"Качество работы посольства должно измеряться объемом оружия, которое получает Украина, финансовой поддержкой, политическими решениями и конкретными шагами, оказывающими давление на Россию", — подчеркнул президент.

Послы должны знать, где можно найти ракеты для Украины

Глава государства подчеркнул, что каждый украинский посол должен четко понимать, какие системы противовоздушной обороны и боеприпасы доступны в стране пребывания, и работать над их поставкой в Украину.

Зеленский отдельно упомянул ракеты для комплексов Patriot, NASAMS, IRIS-T, SAMP/T и HAWK, а также вооружение для боевой авиации и беспилотников.

Он также отметил, что методы работы дипломатов могут различаться в зависимости от страны — через официальные или неофициальные каналы, при поддержке гражданского общества или без широкой огласки. В то же время конечный результат должен быть одинаковым — увеличение военной помощи Украине.

По словам президента, именно по этому критерию в дальнейшем будет оцениваться эффективность работы украинских посольств и дипломатов.

Новини.LIVE писали, что в рамках 21-го пакета санкций Европейского Союза под ограничения попал помощник российского диктатора Владимира Путина Владимир Мединский. Он неоднократно представлял Россию на переговорах с украинской стороной.

Новини.LIVE сообщали, что президент Владимир Зеленский заявил, что новый пакет санкций учитывает ряд предложений Украины, направленных на сокращение доходов России. Он также призвал международных партнеров сохранять единство и начать подготовку к 22-му пакету ограничений.