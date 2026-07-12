Завтра в Украине потеплеет, но пройдут дожди: Диденко предупредила о переменчивой погоде

Дождливая погода. Фото: Новини.LIVE

Альбина Заречная Редактор

Уже со вторника, 14 июля, в Украине ожидается постепенное повышение температуры воздуха. В то же время понедельник, 13 июля, еще принесет более прохладную погоду в отдельные регионы и дожди.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Прогноз погоды на 13 июля

По прогнозу Диденко, в понедельник максимальная температура воздуха составит +22…+28 °С. В то же время вдоль полосы от Закарпатья через Винницкую и Черкасскую области до Сумской области будет прохладнее — +18…+21 °С.

Карта температур в Украине на 13 июля. Фото: Метеопост

Осадки прогнозируются в западных и северных областях, местами дожди также пройдут в центральных регионах и на юге Одесской области. На остальной территории страны существенных осадков не ожидается.

Погода в Киеве 13 июля

В Киеве 13 июля утром и днем возможен порывистый северо-западный ветер. Во второй половине дня или ближе к вечеру ожидается дождь. Температура воздуха днем составит около +25 °С.

По словам Натальи Диденко, уже со вторника в Украину придет потепление. В то же время жары, подобной той, что сейчас царит в странах Западной Европы, не прогнозируют — температура будет повышаться постепенно и останется комфортной.

Скриншот поста Натальи Диденко

Как писали Новини.LIVE, сегодня ночью температура воздуха опускалась до +9 °С. Однако днем столбики термометров показывали +23...+28 °С.

Также 12 июля Землю накрыла слабая магнитная буря уровня G1. Из-за этого возможно негативное влияние на здоровье метеозависимых и пожилых людей.