Завершение активной фазы войны: Буданов назвал срок

Кирилл Буданов. Фото: ОП

Мария Чекарёва редактор ленты новостей

Активна фаза війни в Україні може завершитися вже наприкінці поточного року. Шанси на такий розвиток подій є. Щоправда, спочатку має бути ескалація.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідмив голова Офісу Президента Кирило Буданов, передає Новини.LIVE.

Прогноз щодо завершення війни в Україні

"Шанси (на завершення активної фази війни до кінця поточного року, — Ред.) є, і весною був дуже гарний темп перемовин. Зараз ми всі пішли в ескалацію, це всі розуміють. Для того, щоб вийти з ескалації, зазвичай потрібна максималізація ескалації. Тобто ескалація зараз, деескалація і далі продовження діалогу, якщо сторони в цьому зацікавлені", — пояснив Буданов.

На його думку, вирішити питання щодо завершення війни має бути комплексний підхід: і на полю бою, і в кабінетах. Підштовхнути Путіна до перемовин можуть лише спільні зусилля України, США і Європи. Зокрема, на рішення кремлівського диктатора міг би вплинути Китай.

"У Китая свої, скажімо так, бенефіти від цього. Тому Китай і так висловлює свою офіційну позицію, і добре, що вона така, яка є, бо могло бути зовсім інакше. Набагато гірше було, якби Китай зайняв якусь відверто проросійську позицію. Це було б для нас проблемою, причому серйозною, з усіма наслідками", — заявив очільник Офісу Президента.

Територіальні компроміси, за його словами, фактично неможливі.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на керівника Офісу Президента Кирила Буданова повідомляв, що Україна вийшла на новий рівень знищення логістичної системи РФ. Зробити це вдалося завдяки стрімкому технологічному процесу та масштабуванню внутрішнього оборонного виробництва. Щоб Україна перемогла, ліквідація ворожих комунікацій має бути системною.

Також Новини.LIVE писав, що Кирило Буданов привітав військових моряків із Днем ВМС ЗС України. Очільник Офісу Президента назвав військовослужбовців ВМС гордістю української нації. Він вважає, що Україна здатна стати надійним гарантом морської безпеки в Чорноморському регіоні.