Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Длительная эвакуация раненых: медики обсудили пути спасения

Длительная эвакуация раненых: медики обсудили пути спасения

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2026 07:26
Форум Prolonged Casualty Care в Киеве: новые решения по эвакуации раненых
Эвакуационный автобус ждет, когда его загрузят ранеными. Фото: Cerise Sudry-Le Dû

В Киеве состоялся четвертый Украинский форум по тактической медицине Prolonged Casualty Care, посвященный оказанию помощи раненым военным в условиях длительной задержки эвакуации. Участники мероприятия обсудили современные подходы к спасению бойцов, вынужденных ждать эвакуации более суток.

Об этом с места событий сообщила корреспондент Новини.LIVE Анна Сирык в эфире День.LIVE.

Почему раненые ждут эвакуации более суток

Форум, организованный Благотворительным фондом Сергея Притулы, собрал около 350 участников. Среди них — боевые медики, военные врачи, инструкторы по тактической медицине, представители учебных центров и командиры подразделений.

Основной темой дискуссий стало оказание медицинской помощи в условиях, когда эвакуация раненых задерживается из-за боевой обстановки. Специалисты обсудили подготовку военнослужащих к самостоятельному оказанию помощи, использование телемедицины, современные методы ухода за ранами и применение антибиотиков.

Особое внимание медики уделили проблеме лечения инфекций. По словам экспертов, использование моксифлоксацина в индивидуальных аптечках может быть лишь временным решением. Если у раненого развивается инфекция, необходима полноценная антибиотикотерапия, однако на данный момент единых утвержденных протоколов для таких ситуаций еще нет.

Читайте также:

Необходимость совершенствования системы оказания помощи подтверждается и статистикой. По данным Третьей отдельной штурмовой бригады, около 43% раненых украинских военных ожидают эвакуации более 24 часов. Из-за этого боевые медики и сами военнослужащие всё чаще вынуждены выполнять медицинские манипуляции, которые ранее проводились уже на последующих этапах лечения.

Как писали Новини.LIVE, 17 июня в Днепропетровской области в 23 населенных пунктах объявили эвакуацию. В течение месяца из Синельниковского района должны выехать почти 3800 детей.

Также обязательную эвакуацию объявили в Черниговской области. Начиная с 1 июля местных жителей просят покинуть 12 приграничных сел. Среди них — 120 детей.

Киев эвакуация ранение эфир Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации