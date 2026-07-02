Форум Prolonged Casualty Care в Киеве: новые решения по эвакуации раненых

Эвакуационный автобус ждет, когда его загрузят ранеными. Фото: Cerise Sudry-Le Dû

В Киеве состоялся четвертый Украинский форум по тактической медицине Prolonged Casualty Care, посвященный оказанию помощи раненым военным в условиях длительной задержки эвакуации. Участники мероприятия обсудили современные подходы к спасению бойцов, вынужденных ждать эвакуации более суток.

Об этом с места событий сообщила корреспондент Новини.LIVE Анна Сирык в эфире День.LIVE.

Почему раненые ждут эвакуации более суток

Форум, организованный Благотворительным фондом Сергея Притулы, собрал около 350 участников. Среди них — боевые медики, военные врачи, инструкторы по тактической медицине, представители учебных центров и командиры подразделений.

Основной темой дискуссий стало оказание медицинской помощи в условиях, когда эвакуация раненых задерживается из-за боевой обстановки. Специалисты обсудили подготовку военнослужащих к самостоятельному оказанию помощи, использование телемедицины, современные методы ухода за ранами и применение антибиотиков.

Особое внимание медики уделили проблеме лечения инфекций. По словам экспертов, использование моксифлоксацина в индивидуальных аптечках может быть лишь временным решением. Если у раненого развивается инфекция, необходима полноценная антибиотикотерапия, однако на данный момент единых утвержденных протоколов для таких ситуаций еще нет.

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Необходимость совершенствования системы оказания помощи подтверждается и статистикой. По данным Третьей отдельной штурмовой бригады, около 43% раненых украинских военных ожидают эвакуации более 24 часов. Из-за этого боевые медики и сами военнослужащие всё чаще вынуждены выполнять медицинские манипуляции, которые ранее проводились уже на последующих этапах лечения.

Как писали Новини.LIVE, 17 июня в Днепропетровской области в 23 населенных пунктах объявили эвакуацию. В течение месяца из Синельниковского района должны выехать почти 3800 детей.

Также обязательную эвакуацию объявили в Черниговской области. Начиная с 1 июля местных жителей просят покинуть 12 приграничных сел. Среди них — 120 детей.