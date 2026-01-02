Видео
Главная Новости дня Защищена ли Европа от атак под водой — что резко изменилось

Защищена ли Европа от атак под водой — что резко изменилось

Ua ru
Дата публикации 2 января 2026 10:46
Подводная инфраструктура Европы стала новым фронтом безопасности
Подводная безопасность Европы. Фото: коллаж Новости.LIVE

Подводная инфраструктура стала одним из самых уязвимых элементов безопасности Европы. Именно по дну морей проходят кабели и энергомосты, которые обеспечивают более 99% международной передачи данных и простираются более чем на 1,4 миллиона километров. Любой сбой в этой системе быстро выходит за пределы технической проблемы и приобретает политическое измерение.

Об этом написала в авторской колонке исследовательница подводной инфраструктуры и оборонной устойчивости, консультант Complex Systems Engineering Ltd Клаудиа Фарадей.

Европа должна позаботиться о защите подводных и подземных коммуникаций

На проблему с защитой коммуникаций указал инцидент 25 декабря 2024 года, когда авария на подводном энергомосте Estlink 2 привела к потере 358 мегаватт мощности между Финляндией и Эстонией. Несколько часов неопределенности оказались достаточными, чтобы инцидент стал испытанием для правительств и систем кризисного реагирования.

Война России против Украины не создала какие-то новые подводные угрозы, но радикально изменила восприятие инфраструктуры. Кабели, трубопроводы и донные системы все чаще рассматриваются как объекты для гибридных атак, даже если они находятся в частной собственности и далеко от линии фронта. Воздействие на коммуникации под водой привлекает врагов еще и тем, что его легко представить как поломку или несчастный случай, а доказательство умысла требует очень много времени и редко имеет прямые доказательства.

Как Европа хочет изменить подход к защите коммуникаций и при чем здесь ИИ

Европейский подход к безопасности постепенно смещается от идеи физической охраны к логике устойчивости. Масштабы подводной инфраструктуры не позволяют защитить каждый объект, поэтому ключевыми становятся раннее выявление аномалий, быстрая атрибуция и оперативное восстановление услуг.

Украинский опыт показал Европе, что быстрое объяснение и устранение сбоя уменьшает эффект от гибридных действий и лишает противника ожидаемого результата.

Важную роль в этой системе играют автономные платформы и искусственный интеллект. Однако главная проблема заключается не в недостатке датчиков, а в управлении информацией. Подводная связь ограничена физикой, поэтому эффективные системы должны работать автономно, передавать только критически важные данные и интегрироваться в общую систему управления, когда это возможно.

Искусственный интеллект в этом процессе помогает отфильтровывать сигналы и поддерживать принятие решений, но ключевым требованием остается понятность его выводов.

Многие проекты в сфере подводной безопасности не доходят до полноценной способности из-за отсутствия согласованных контуров управления и связи. Для меньших и прифронтовых стран это особенно ощутимо.

Выходом становится ставка на совместимость систем, общие стандарты, объединение ресурсов и тесное взаимодействие с операторами гражданской инфраструктуры.

Европа безопасность атака защита ИИ
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
