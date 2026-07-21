Запорожье и Днепропетровщина под ударом РФ: есть погибшие, раненые и пострадавшие спасатели

Разрушенное многоэтажное здание в Запорожье. Фото: Новини.LIVE

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Российские войска 21 июля атаковали сразу два региона Украины. В Запорожье оккупанты нанесли удар управляемыми авиабомбами по гражданской инфраструктуре, а в Днепропетровской области обстреляли спасателей, ликвидировавших последствия предыдущей атаки.

Об этом сообщает ГСЧС Днепропетровской области и ГСЧС Запорожья, передает Новини.LIVE.

Подробности атаки на Запорожье и Днепропетровскую область

По данным Запорожской ОВА, днем российская армия применила управляемые авиабомбы по областному центру.

Последствия атаки на Запорожье. Фото: Новини.LIVE

В результате атаки повреждены девятиэтажный жилой дом, гаражи, складские помещения и автомобили.

Последствия атаки на Запорожье. Фото: Новини.LIVE

Предварительно известно о трех погибших и тринадцати раненых.

Число погибших и пострадавших в Запорожье. Фото: скриншот

Информация о количестве пострадавших уточняется.

В то же время в Днепропетровской области российские войска атаковали троих спасателей местной пожарной охраны.

Раненый спасатель. Фото: ГСЧС Днепропетровской области

По информации ГСЧС, оккупанты атаковали работников ГСЧС во время ликвидации пожара в жилом доме в Никопольском районе. На место оперативно прибыли специалисты ГСЧС, которые оказали пострадавшим домедицинскую помощь и доставили их в больницу.

Как сообщали Новини.LIVE, 19 июля российские войска нанесли массированный удар управляемыми авиабомбами по Запорожью. В результате атаки были разрушены жилые дома, возникли пожары, а спасатели в течение нескольких часов расчищали завалы и искали людей.

Как сообщали Новини.LIVE, оккупанты продолжают регулярно атаковать Днепропетровскую область ударными беспилотниками и ракетами. Во время очередной атаки оккупанты нанесли удар по объекту инфраструктуры в Кривом Роге, что привело к жертвам и пострадавшим.