Заморозка войны невозможна: в Кремле ответили на призыв Токаева

Дмитрий Песков. Фото: Reuters

Ткач Эдуард редактор ленты новостей

Спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на предложение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о "заморозке" войны России против Украины. По его словам, "заморозка невозможна".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ.

Что сказали в Кремле об идее "заморозить" войну

В комментарии росСМИ Песков заявил, что с учетом позиции Киева "заморозка" как таковая невозможна. Он говорит, что для РФ главное условие в том, что она должна "достичь своих целей".

Также отвечая на вопрос, как диктатор РФ Владимир Путин отреагировал на предложение Токаева, он сказал следующее:

"Он (Путин — Ред.) подробно ему все рассказал про специальную военную операцию (войну России против Украины — Ред.)", — заявил спикер Кремля.

В то же время он допустил, что остановка боевых действий может случиться даже сегодня. Но для этого Украина должна принять условия, которые были изложены МИДом России 2 года назад.

"Предложенная Токаевым "заморозка" конфликта в Украине невозможна с учетом позиции Киева. Главное условие для России — достичь своих целей. Все может остановиться сегодня до конца суток, если киевский режим примет соответствующие решения", — резюмировал спикер Кремля.

Что предшествовало и что еще важно знать

Напомним, что в субботу 25 июля в Омске прошла встреча между Путиным и Токаевым. На этой встрече лидер Казахстана предложит диктатору РФ "заморозить" войну и вернуться к переговорам формата Стамбул 2.0, так как в них были значительные результаты.

Как сообщали Новини.LIVE, Президент Украины Владимир Зеленский вчера заявил, что по данным украинской разведки, этой осенью Россия готовится не к миру, а создает условия для расширения мобилизации. Кроме того, РФ намерена получить новых солдат от Северной Кореи.

Также мы писали, что недавно Зеленский сказал, что объявить перемирие будет лучше, чем воевать еще 10-12 лет.