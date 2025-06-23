Покушение на Стерненко - Малюк раскрыл, как СБУ предотвратила убийство

Председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк. Фото: СБУ

Председатель Службы безопасности Украины генерал-лейтенант Василий Малюк прокомментировал покушение на жизнь Сергея Стерненко, которое состоялось 2 мая. По его словам, пострадавший является одним из ключевых волонтеров, которые обеспечивают Вооруженные силы Украины FPV-дронами. Сейчас им передано на фронт около 200 тысяч таких устройств для более чем 600 подразделений.

Об этом сообщает СБУ.

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Второго мая было совершено покушение на жизнь Стерненко — дату, имеющую символическое значение. Именно в этот день в 2014 году он принимал активное участие в противодействии созданию так называемой "Бессарабской народной республики" в Одессе и отстаивал государственную позицию Украины. В то же время это было четвертое по счету покушение на активиста.

Глава СБУ отметил, что с начала полномасштабного вторжения России задача спецслужбы заключалась в выявлении и нейтрализации угроз еще на стадии планирования покушений. Несмотря на то, что исполнитель преступления тогда не был установлен, служба приняла меры по усилению физической безопасности Сергея Стерненко.

Второго мая нападение было совершено женщиной, которая открыла огонь из двух рук в спину активиста у подъезда. Охранник Стерненко, сотрудник Центра специальных операций, оперативно среагировал, нейтрализовал нападавшую и выбил оружие.

Контрразведка СБУ вела наблюдение за злоумышленницей, которая арендовала квартиру неподалеку и готовилась к преступлению.

Благодаря координации действий и системной работе спецслужб удалось предотвратить убийство волонтера. Малюк отметил, что российские спецслужбы опережали украинских коллег всего на полчаса, но благодаря повышенному уровню защиты угроза была ликвидирована.

Ранее мы информировали о том, что пообещал подозреваемой сотрудник ФСБ РФ за нападение на Сергея Стерненко.

Также мы писали, что женщине, которая напала на Стерненко, избрали меру пресечения.