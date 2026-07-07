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Главная Новости дня За ночь украинские военные поразили 8 танкеров теневого флота РФ

За ночь украинские военные поразили 8 танкеров теневого флота РФ

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2026 14:44
Птицы Мадяра поразили восемь танкеров теневого флота РФ в Азовском море
Поражение российских танкеров. Фото: кадр из видео

Пилоты 414-й отдельной бригады беспилотных систем "Птицы Мадяра" в ночь на 7 июля провели масштабную операцию в Азовском море. В результате успешно выполненного задания были поражены восемь танкеров российского "теневого флота", а также сухогруз и паром.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил командующий Силами беспилотных систем Роберт (Мадяр) Бровди.

Поражение российских танкеров

Мадяр рассказал, что основной целью стали танкеры, которые использовались для транспортировки топлива во временно оккупированный Крым. В подразделении отметили, что все суда находятся под международными санкциями, имеют дедвейт около 7 тысяч тонн, длину примерно 140 метров и были построены в 2006–2012 годах.

Среди идентифицированных судов:

  • "Венера-3";
  • "Санар-1";
  • "Санар-17";
  • "Климена";
  • "Тети";
  • "Алексей Саврасов";
  • "Пенелопа";
  • еще один танкер, название которого в настоящее время устанавливается.

Командующий СБС также сообщил, что в течение ночи на временно оккупированных территориях было поражено в общей сложности 58 военных целей противника. Кроме того, удары были нанесены по энергетической и логистической инфраструктуре оккупантов в Крыму.

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Как писали Новости.LIVE, 5 июля ВСУ поразили аэродром РФ в Крыму, мосты и склады боеприпасов. Операция была проведена в рамках снижения наступательного потенциала армии РФ.

В то же время военный рассказал, что у россиян проблемы с обеспечением. Операции Сил обороны Украины не дают врагу возможности подвозить боеприпасы, технику и пополнять личный состав.

танкер Силы беспилотных систем ВСУ Теневой флот РФ
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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